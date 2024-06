Como, il primo obiettivo per il centrocampo è Stefano Sensi: piace anche al Monza

Dopo il ritorno in Serie A, il Como sta lavorando sul mercato in entrata per creare una rosa quanto più competitiva possibile in vista della prossima stagione. Il primo obiettivo per il centrocampo è Stefano Sensi che nell'ultimo campionato ha collezionato 5 presenze (compresa la Coppa Italia) con la maglia dell'Inter. Sullo sfondo, il Monza starebbe pensando a un suo ritorno.

Sensi primo obiettivo del Como: piace anche al Monza

Non solo il Como; in Serie A un'altra squadra starebbe pensando al centrocampista classe 1995. Si tratta del Monza, si tratterebbe di un ritorno: il calciatore ha vestito la maglia dei biancorossi nel corso della stagione 2022/2023.