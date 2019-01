Si profila un derby di mercato per Yannick Ferreira Carrasco, giocatore belga seguito dal Milan. Sulle tracce del classe '93 infatti potrebbe mettersi anche l'Inter, nel caso in cui dovesse partire Candreva. Le parole di Federico Pastorello hanno confermato la possibilità di una cessione dell'esterno italiano, che potrebbe essere rimpiazzato proprio dal talento belga seguito anche dal Milan, che resta in standby e non affonda al momento il colpo.