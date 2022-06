Lukaku, Dybala, Lautaro: le grandi manovre dell'Inter

L'Inter ha già iniziato le sue grandi manovre in attacco: da Lukaku a Dybala, passando per il futuro di Lautaro Martinez

Consigli per l’estate: mare, relax e un’ottima crema solare. Perché di rovente nelle prossime settimane non ci saranno solo i raggi del sole, ma anche un calciomercato che si preannuncia davvero entusiasmante e che avrà tra le squadre protagoniste anche l’Inter.

I nerazzurri hanno già iniziato le loro grandi manovre specialmente in attacco: dalla speranza di rivedere Romelu Lukaku con la maglia nerazzurra alla trattativa per portare nella rosa di Simone Inzaghi lo svincolato Paulo Dybala. Quale futuro invece per Lautaro Martinez? Le ultime sui movimenti in attacco dell’Inter.