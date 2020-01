Inter, corsia preferenziale per Kumbulla dell'Hellas Verona

Mercato di gennaio, ma con un occhio anche a giugno. L'Inter è molto attiva in questa sessione di calciomercato con la trattativa per Ashley Young del Man Utd e anche Arturo Vidal. Ma lo sguardo di Marotta è anche già proiettato al prossimo giugno e nella lista dei rinforzi c'è il nome di Marash Kumbulla, difensore classe 200 di nazionalità albanese dell'Hellas Verona.

L'Inter è in pole position per Marash Kumbulla, visto che su Amrabat il Napoli ormai è avanti. L’Hellas Verona ha lasciato un canale preferenziale ai nerazzurri per il difensore nel caso il club nerazzurro volesse accelerare e chiudere. Come per Amrabat anche in questo caso si tratterebbe di un trasferimento per giugno. In questa operazione all'hellas Verona andrebbe din da subito Dimarco