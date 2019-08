Inter, Joao Mario vicino al Lokomotiv Mosca: i dettagli

Joao Mario è vicino al trasferimento in Russia. Per il centrocampista portoghese c’è il Lokomotiv Mosca. Il giocatore dell’Inter si trasferirebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il calciatore questa mattina è stato nella sede dell’Inter per definire gli ultimi dettagli della trattativa.

Arrivato in nerazzurro nel 2016, ha totalizzato 69 presenze e 4 gol in nerazzurro. Il centrocampista non rientra più nei piani di Antonio Conte, per questo per lui si è deciso per il trasferimento in prestito. Ad attenderlo ci sarà il Lokomotiv Mosca.