Inter, Esposito domani in Belgio per visite e firma con l'Anderlecht

Esposito volerà domani in Belgio per le visite e la firma sul contratto con l'Anderlecht

La trattativa tra Inter e Anderlecht per Sebastiano Esposito sta per concludersi. Il giovane attaccante italiano, infatti, partirà domani per il Belgio, dove sosterrà le visite mediche con il club per poi firmare il contratto.

La formula

Il classe 2002 si trasferirà in Pro League con la formula del prestito con dirittto di riscatto e contro riscatto a 1 milioni per i nerazzurri.

Esposito ha vissuto la passata stagione in prestito in Svizzera, a Basilea, dove ha totalizzato 34 presenze fra tutte le competizioni e segnato 7 reti. L'attaccante campano, che con l'Inter esordì anche in Champions League, è stato anche autore di una rete in Conference League nel 2022.