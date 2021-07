Genoa, in arrivo Vanheusden dall’Inter

Battuta quasi definitivamente la concorrenza dello Spezia che pensava di avere il giocatore in pugno: il Genoa sta per chiudere per Vanheusden

Un scatto decisivo per bruciare la concorrenza, su tutte quella dello Spezia che pensava di avere ormai il giocatore in pugno.

Il Genoa sta per chiudere per Zinho Vanheusden, difensore classe 1999 di proprietà dell’Inter che nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito allo Standard Liegi.

Oltre a Frabotta, anche lui in arrivo, il Genoa sta dunque per assicurarsi - in prestito secco - Vanheusden, un rinforzo importante per Ballardini.

L'obiettivo del Genoa è quello di provare a chiudere l'operazione nella giornata di domani, battendo così definitivamente la concorrenza di Bologna e Spezia.