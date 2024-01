Genoa, idea Nzola per l’attacco. Piace anche Pellegri

Il Genoa di Alberto Gilardino cerca un attaccante per poter rinforzare il proprio reparto offensivo. Ecco che spunta l'idea M'Bala Nzola che, con la Fiorentina, non sta vivendo una grande stagione. Per il calciatore angolano, sono arrivate altre richieste di trasferimento in prestito, ad esempio dalla Salernitana. Una formula questa che non convince del tutto il club viola. Il calciatore del club viola è andato a segno solo tre volte in tutte le competizioni nel corso della stagione.

Il Genoa non ha provato solo per Nzola e per Djuric (come raccontato nei giorni scorsi), sul quale c'è sempre il Monza, ma ha chiesto anche al Torino Pietro Pellegri. Il calciatore è stato chiesto sia dal club rossoblu che dall'Empoli: il Torino, però, dice di no al prestito. Verranno valutate solo richieste di trasferimento a titolo definitivo.