Frosinone attivissimo sul calciomercato: vicino un doppio colpo per la difesa in entrata, mentre il Torino cerca la sorpresa Gatti

Per il Frosinone inizia a smuoversi qualcosa, in ottica calciomercato. Registrate novità per la difesa gialloblù, sia in entrata che, eventualmente, in uscita. La squadra potrebbe molto presto arricchirsi di ben due difensori.

Il primo è Sergio Kalaj, centrale italo-albanese oggi alla Carrarese. Nonostante i 21 anni di età, è già titolare fisso nella squadra allenata da Antonio Di Natale, avendo giocato 17 partite segnando anche un gol.

Non solo, perché la squadra ciociara sta chiudendo anche per il 20enne Adrian Leon Barisic, una promessa tedesca, di origini bosniache, che arriverà dall'NK Osijek, squadra di serie B croata. Cresciuto anche nelle giovanili di Hayduk Spalato, Dinamo Zagabria e RNK Spalato, l'affare per il difensore è in dirittura d'arrivo.

Intanto, il Torino ha chiesto di Gatti

Due affari in entrata per la difesa, ma anche la prospettiva di un'uscita eccellente per il Frosinone. Infatti, il Torino ha chiesto Federico Gatti, una delle sorprese di questa prima parte di stagione in Serie B, con 16 presenze e 3 gol segnati.

Presto avverranno i primi contatti tra le due società per capire la fattibilità dell'operazione e il tipo di offerta ceh il ds granata Vagnati preparerà per assicurarsi il 23enne difensore, arrivato a inizio anno dalla Pro Patria. Il Torino, duqnue, cerca di strappare alla concorrenza un pezzo pregiato del mercato italiano.