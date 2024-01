Fiorentina, non solo Vargas: contatti anche per Brian Rodriguez

Già da diversi giorni la Fiorentina si è interessata al profilo di Ruben Vargas, ala svizzera classe 1998 di proprietà dell'Augsburg. I tedeschi hanno rifiutato la prima offerta, ma sono previsti nuovi contatti. Contatti che ci sono stati anche con l'America per Brian Rodríguez.

Sono previsti nuovi contatti per il trasferimento di Vargas a Firenze. Dopo il rifiuto della prima offerta, i viola si erano fermati per fare valutazioni e capire se il giocatore potesse essere l'opzione più adatta alle esigenze del club. L'allenatore Vincenzo Italiano, infatti, preferirebbe avere in rosa giocatori che arrivino dalla Serie, come dimostra l'arrivo di Faraoni dal Verona.

Cresciuto nelle giovanili del Lucerna, nel 2019 Vargas si è trasferito in Germania per vestire la maglia dell'Augsburg. Con i biancorossi, fino ad ora, il classe 1998 ha totalizzato 134 presenze, 19 gol e 16 assist. Nella stagione corrente ha invece collezionato 1 gol e 1 assist in 16 partite giocate fra Bundesliga e Coppa DFB.

Come detto, contatti anche per Brian Rodríguez, uruguaiano di proprietà dell'America in Messico. Attaccante di grande talento, parte da sinistra per poi tagliare verso il centro o verso destra per calciare. Andrà capita l'eventuale adattabilità immediata al calcio italiano. Finora ha collezionato 4 gol e 1 assist in 14 presenze nella Liga di Apetura.