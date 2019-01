Calciomercato | Fiorentina, ufficiale l'arrivo di Muriel: domani le visite

Primo giorno dell'anno e primo acquisto per la Fiorentina, che ufficializza l'ingaggio di Luis Muriel. L'ormai ex giocatore del Siviglia arriva in prestito con diritto di riscatto, come sottolinea il sito del club viola:

'La Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luis Fernando Muriel Fruto dal Sevilla Futbol Club. La formula dell’accordo è a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Muriel è nato a Santo Tomás (Colombia) il 16 aprile 1991, in carriera ha indossato, nel campionato italiano, le maglie di Lecce, Udinese e Sampdoria collezionando complessivamente 165 presenze e realizzando 43 reti. Il calciatore ha inoltre vestito la maglia della sua nazionale in 22 occasioni. Il calciatore sarà a Firenze nella giornata di domani per svolgere le consuete visite mediche'.