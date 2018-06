Fiorentina, pressing per Meret

Continua l'asta per Meret, la Fiorentina continua a chiedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Sul portiere anche la Roma.

Il primo obiettivo di mercato della Fiorentina rimane Alex Meret. Il portiere della Spal, in prestito dall'Udinese, piace alla società di Della Valle che lo chiede in prestito con diritto di riscatto. L'Udinese, squadra proprietaria del cartellino del portiere classe '97, aspetta per capire se ci sono i margini per una cessione a titolo definitivo. Il prezzo è fissato ad una cifra intorno ai 25 milioni di euro.

Non solo Fiorentina però, perchè in Italia è forte anche l'interesse della Roma, che pensa a Meret come possibile sostituto di Alisson.