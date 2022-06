Non è arrivata oggi l’attesa fumata bianca per Florian Grillitsch, la Fiorentina dovrà aspettare ancora.

Nell’incontro di oggi con Kristian Bereit, agente del giocatore, sono sorti alcuni problemi e l’affare non è stato ancora chiuso.

L'austriaco, in scadenza con l'Hoffenheim, è stato individuato dalla dirigenza della Fiorentina come l'uomo ideale per rinforzare il centrocampo. In quel reparto, infatti, i viola perderanno infatti Lucas Torreira.