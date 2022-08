Inter, non solo Chelsea: su Casadei c'è anche l'interesse del Nizza

Cesare Cadadei sempre più al centro di questa sessione di calciomercato. Sul giovane talento dell'Inter c'è da tempo l'interesse del Chelsea di Tuchel ma, nelle ultime ore, è spuntata una nuova contendente. Si tratta del Nizza, club alla ricerca di un centrocampista. I francesi, sono pronti a presentare una proposta superiore a quella del Chelsea pur di assicurarsi il cartellino di Casadei. Situazione in evoluzione.

Dal Chelsea al Nizza: Cesare Casadei al centro del mercato

Il Nizza è solo l'ultimo club che si iscrive alla corsa per assicurarsi Cesare Casadei, centrocampista di proprietà dell'Inter. Classe 2003, Casadei è uno dei talenti più promettenti dei nerazzurri, motivi per cui il club di Zhang difficilmente vorrebbe privarsi del suo cartellino.

Richiesto dal Chelsea già a inizio mercato (all'interno dell'operazione Lukaku e non), il giovane centrocampista era stato inserito anche nei discorsi tra Inter e Torino per la trattativa - poi saltata - per Gleison Bremer, oggi difensore della Juventus. In queste ore poi, l'interesse concreto del Nizza, con il club francese pronto a superare la proposta del Chelsea. La situazione è da monitorare, Cesare Casadei sempre più al centro di questa sessione estiva di calciomercato.

Leggi anche - Casadei, chi è la stellina dell’Inter che ricorda Milinkovic e ha stregato il Chelsea di Tuchel