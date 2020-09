Cagliari, in arrivo Godin. Trattativa slegata da Nainggolan

Il colpo per la difesa è quasi servito. Il Cagliari è pronto ad abbracciare Diego Godin, che, dopo aver effettuato le visite mediche nella giornata di ieri a Villa Stuart, è atteso domani, mercoledì 23 settembre, in città. È tutto definito con i club, manca soltanto l'assenso definitivo degli agenti.

L'ex Atletico Madrid dopo un solo anno di Inter si trasferirà in Sardegna: un colpo a sorpresa per la società di Giulini che nel frattempo proverà a tornare alla carica anche per Nainggolan.

L'intenzione del Cagliari è infatti quella di poter nuovamente contare sul centrocampista belga, ma non trovano conferme le indiscrezioni circolate nelle ultime ore circa un'operazione congiunta a quella di Godin. Per Radja, bisognerà trattare di nuovo e in separata sede. Con un esito tutto da scoprire.