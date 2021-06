Il Cagliari è vicino all'acquisto di Nainggolan a titolo definitivo

Cagliari a lavoro sul mercato, con un occhio di riguardo al centrocampo, tra nuovi obiettivi e riconferme. La società del presidente Giulini è vicinissima a regalarsi Radja Nainngolan a titolo definitivo. Con il belga, infatti, sono stati fatti decisi passi avanti: accordo raggiunto con lui, parti più vicine con l'Inter. Spunta poi anche un nome nuovo: Martin Payero, giovane argentino classe '98 del Banfield, centrocampista centrale (che all'occorrenza può giocare anche più avanzato).

In difesa, invece, è a un passo il rinnovo di Luca Ceppitelli, il cui contratto è in scadenza a giugno. Proseguono poi i contatti per Kevin Bonifazi: l’ostacolo è rappresentato dall’Udinese, che può riscattare il difensore entro il 16 giugno. Se non lo farà, Bonifazi tornerà alla Spal e ci sarà poi il via libera per il Cagliari.