Il centrocampista classe 1992 è atteso in città nella giornata di domani per le visite e la firma sul contratto

Il Cagliari si prepara ad accogliere un nuovo centrocampista. Domani sono in programma le visite mediche di Daniele Baselli.

I dettagli

Reduce da una prima metà di stagione con solo 7 presenze al Torino, Baselli è in scadenza di contratto e firmerà con il Cagliari fino a giugno con opzione di rinnovo biennale in caso di salvezza. Un rinforzo in mediana per Walter Mazzarri, che aveva già allenato il classe 1992 dal 2018 al 2020 e il centrocampista aveva collezionato 7 gol in 73 presenze.