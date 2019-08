Nel giorno dell'ufficialità di Romelu Lukaku, il mercato dell'Inter può muoversi anche sul fronte uscite.

Nello specifico, si registra l'interesse molto forte del Bayern Monaco per Ivan Perisic. Il croato classe '89, in nerazzurro dal 2015, potrebbe andare in Bundesliga con la formula del prestito oneroso.

Si riapre dunque la pista tedesca per Perisic, la trattativa è in fase avanzata.