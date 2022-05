Atalanta-Fiorentina, si lavora allo scambio Gollini-Kouamé

Christian Kouamé, attaccante classe 1997 di proprietà della Fiorentina, e Pierluigi Gollini, portiere 27enne di proprietà dell’Atalanta, potrebbero cambiare nuovamente maglia nella prossima stagione.

Dopo aver giocato in prestito rispettivamente in Belgio nell’Anderlecht e in Premier League nel Tottenham di Antonio Conte, ora Kouamé e Gollini faranno rientro nei rispettivi club per fine prestito.

Atalanta e Fiorentina, però, stanno lavorando a uno scambio dei cartellini a titolo definitivo dei due giocatori: lavori in corso per provare ad arrivare alla fumata bianca che porterebbe così Golini alla Fiorentina e Kouamé a diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta.

I numeri di Kouamé e Gollini in stagione

Tra tutte le competizioni, Kouamé è stato impiegato in 36 occasioni con l’Anderlecht: per lui 13 gol e 10 assist. Gollini invece ha difeso i pali della porta del Tottenham per 10 partite tra tutte le competizioni, senza però mai giocare in Premier League.