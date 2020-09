Amichevole che ha il sapore di Serie A: oggi, alle 18, alla Sardegna Arena si sfideranno infatti Cagliari e Roma. Un test match importante in vista dell'inizio del nuovo campionato 2020/2021, dove i giallorossi saranno impegnati sul campo del Verona il 19 settembre, mentre i rossoblù su quello del Sassuolo il giorno seguente.

Di Francesco ritrova la sua ex squadra, con cui si rese protagonista del miracolo contro il Barcellona in Champions, e si affida a Joao Pedro e Simeone davanti. Fonseca ritrova invece Dzeko, al centro del mercato della Juventus in questi giorni. Di seguito le formazioni ufficiali.

Cagliari-Roma, le formazioni ufficiali

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Caligara, Oliva, Rog; Nandez; Joao Pedro, Simeone.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.