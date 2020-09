Juve-Suarez, prossima settimana l'esame di italiano: sempre viva la pista Dzeko

La trattativa per Suarez è una corsa contro il tempo: l’attaccante uruguaiano la prossima settima dovrebbe sostenere l’esame di italiano, utile ad acquisire il passaporto comunitario. Ma il tempo stringe, la Juve lo sa.

Potrebbero passare altri giorni prima che il Pistolero diventi ‘tesserabile’, inoltre deve ancora trovare l’intesa con il Barcellona per la risoluzione del contratto. Il rischio è che il club si trovi a fine mercato senza la certezza di poterlo avere in rosa.

Per questo i bianconeri tengono viva la pista che porta ad Edin Dzeko: se la situazione con il bosniaco dovesse sbloccarsi, la Juve potrebbe decidere di chiudere la trattativa per regalare a Pirlo l’attaccante richiesto il prima possibile.

In questo senso però non ci sono stati passi in avanti tra Roma e Napoli per il passaggio di Milik nella Capitale che potrebbe sbloccare l’affare Dzeko. Vivo anche l’interesse per Cavani, ma nelle ultime ore c’è stato un incontro tra l’entourage dell’attaccante e i dirigenti dell’Atletico Madrid, che spinge per averlo.

Capitolo uscite: alcuni club arabi e cinesi hanno chiesto informazioni su Douglas Costa: rimane da capire se il brasiliano sia interessato a queste proposte.