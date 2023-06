Inter: entro lunedì si attende il rilancio dell'Al Nassr per Brozovic

Tra oggi e lunedì si attende il rilancio dell'Al Nassr per Brozovic, poi si conterà di chiudere per Frattesi. Azpilicueta il prescelto per la difesa

Sono giorni molto importanti in casa Inter per il futuro di Marcelo Brozovic ma non solo: anche il mercato in entrata si sta scaldando.

Inter, tra oggi e lunedì si attende il rilancio dell'Al Nassr per Brozovic

L'Inter aspetta tra oggi e lunedì una nuova offerta scritta dell'Al Nassr per Marcelo Brozovic. Poi, il club nerazzurro, conterà di chiudere velocemente l'operazione per Davide Frattesi: anche il Milan, infatti, è pronto ad affondare per il centrocampista del Sassuolo.

Inter, il punto su Azpilicueta

Il difensore spagnolo è il prescelto per il reparto arretrato nerazzurro. L'Inter sta aspettando che si liberi dal Chelsea per poi firmare con la squadra di Inzaghi.

L'Inter ha scelto Azpilicueta e il giocatore ha scelto l'Inter. Lo spagnolo arriverebbe a parametro zero con due anni di contratto.