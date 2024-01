Fiorentina, Brekalo passa all'Hajduk Spalato: è ufficiale

Josip Brekalo è un nuovo giocatore dell'Hajduk Spalato. L'attaccante croato, infatti, ha deciso di fare ritorno in patria fino al termine della stagione. La Fiorentina lo ha ceduto in prestito secco oneroso fino al termine della stagione.

Hajduk Spalato, il comunicato su Brekalo

Ecco la nota: "L'HNK Hajduk è particolarmente lieto di confermare che la nostra squadra sarà più forte nel prosieguo della stagione in corso grazie a Josip Brekal, che oggi si è unito ufficialmente alla nostra squadra. Il club ha raggiunto un accordo con l'ACF Fiorentina per il prestito del 25enne esterno fino al termine della stagione in corso. Brekalo indosserà la maglia numero 70 dell'Hajduk".