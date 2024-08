Roma, prima offerta del Nottingham Forest per Bove

Ultimi giorni di mercato attivi per la Roma, sia in entrata che in uscita. Se da una parte è ufficiale l'arrivo di Saud Abdulhamid (clicca qui per leggere) ed è stato raggiunto l'accordo per Danso (clicca qui per leggere), la società giallorossa sta guardando anche alle possibili partenze e tra queste potrebbe esserci Edoardo Bove.

Credits: Andrea Rosito

Nuovo interesse dall'Inghilterra per Bove

Dopo l'Everton nelle scorse settimane (clicca qui per leggere), un altro club di Premier League ha mostrato interesse per il centrocampista della Roma. Si tratta del Nottingham Forest.

Il club inglese ha richiesto infatti informazioni e presentato una prima offerta per il giocatore giallorosso che nella scorsa stagione ha collezionato 45 presenze tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League con un gol e due assist all'attivo. si attende di capire se potrà partire ora una trattativa vera e propria.

Credits: Martina Cutrona

Sono stati 0 però per ora i minuti di Bove in queste prime due uscite della Roma in campionato contro Cagliari in trasferta ed Empoli in casa.