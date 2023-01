La Premier League pesca in Serie A e più precisamente il Bournemouth sta prendendo Matías Nicolás Viña dalla Roma.

Viña-Bournemouth: i dettagli

Il club inglese ha l'accordo con il club giallorosso per il prestito a un milione di euro e il diritto di riscatto. Per il difensore uruguaiano 7 presenze in tutte le competizioni in stagione senza nessuna rete e un minutaggio di appena 298' totali.