Tutti per Sinisa: tifosi di Bologna e Lazio insieme per Mihajlovic

Uniti per una persona, per il loro eroe: Sinisa Mihajlovic. Diversi tifosi di Bologna e Lazio si sono ritrovati prima della partita in programma per questo pomeriggio alle 15 al Dall'Ara al San'Orsola, dove l'allenatore serbo è ricoverato da luglio. Un pellegrinaggio vero e proprio.

Questo pomeriggio però Mihajlovic con ogni probabilità sarà in panchina durante la sfida tra la sfida che rappresenta il suo passato, la Lazio, e quella che allena dallo scorso gennaio. L'ultimo ok dei medici dovrebbe arrivare proprio in questi minuti.

[videosky id="542924"][/videosky]

MIHAJLOVIC DOVREBBE ESSERE IN PANCHINA CONTRO LA LAZIO