Bellanova al Bordeaux, tutto fatto: cifre e dettagli dell’accordo col Milan

Raoul Bellanova al Bordeaux, tutto fatto. Il laterale destro classe 2000 non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo giugno con la società rossonera: accordo già trovato con il club francese, che adesso ha raggiunto l’intesa anche con il Milan.

Al club rossonero andrà 1 milione di euro più bonus, oltre al 10% sull’eventuale futura rivendita del calciatore. Milan che manterrà anche un diritto di recompra sul giocatore.

Tra Bellanova e il Bordeaux (qui) accordo per 4 anni, con uno stipendio che andrà da 700 a 900 mila euro a stagione. Il calciatore, inoltre, resterà in prestito fino a giugno al Milan e poi in estate si trasferirà in Francia.

Operazione curata da Basesoccer e arrivata ormai alla fase finale: affare che verrà formalizzato nella giornata di domani, poi visite mediche e firma sul contratto. Per il suo futuro, Bellanova ha scelto il Bordeaux.