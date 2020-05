Inter, Ausilio avvisa il Barça: “Lautaro via solo per la clausola”

"Se volete Lautaro, dovrete pagare la clausola". Piero Ausilio è molto chiaro. Durante la trasmissione Il calciomercato che verrà di Sky, il ds dell'Inter non lascia spazio a interpretazioni sul futuro di Lautaro Martinez. Soprattutto in riferimento al Barcellona, che non ha mai nascosto l'interesse per l'attaccante argentino. "In realtà per quanto riguarda Martinez c’è solo una strada che può portarlo lontano dall’Inter", ha detto Ausilio, "ed è quella del pagamento di una clausola. Una clausola di cui tutti sanno, inutile nascondersi: è impegnativa, perché ha sia delle scadenze sia degli impegni che devono essere mantenuti ben precisi".

Clausola valida fino ai primi di luglio

"Intanto" precisa Ausilio, "è una clausola che scade i primi giorni di luglio quindi non è che durerà per tantissimo tempo. Ed è l’unica possibilità che esiste per non vedere oggi Lautaro Martinez lontano dall’Inter. Noi non stiamo in questo periodo discutendo e affrontando il tema Lautaro con nessuno. Semplicemente perché puntiamo su di lui, è un asset importante del club, e poi non dimentichiamo che ha ancora due anni di contratto con l’Inter. I giocatori più importanti l’Inter non ha intenzione di cederli, ma di tenerli e di rafforzarsi eventualmente sul mercato e questo vale anche per Lautaro".

"Contropartita? No"

E se l'opzione fosse di utilizzare una contropartita a parziale compensazione dei 111 milioni di clausola? "Molte società ci hanno contattato per affrontare il tema di Lautaro. Fra queste quella più decisa è il Barcellona: con loro abbiamo un rapporto amichevole e cordiale".

"Non nascondo questo. E so che il Barcellona conosce perfettamente quelle che sono le nostre intenzioni. L’Inter Lautaro Martinez non ha intenzione di venderlo. Poi ripeto, c’è una clausola". Bisogna pagarla, "mi sembra di essere stato chiaro". Venerdì 29 maggio l'intervista integrale in onda su Sky Sport 24 alle ore 14.30, 17.30 e 21.00.