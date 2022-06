Atalanta, riscattato Demiral

Depositati i documenti in Lega per il riscatto dell'Atalanta di Demiral

In giornata vi raccontavamo di come fossero ore importanti in casa Atalanta sulla questione del riscatto di Demiral. Ora è arrivata la decisione definitiva: il difensore è stato riscattato dai bergamaschi. Dopo delle attente riflessioni, la squadra ha deciso di portare a termine questa importante operazione. Il turco ha passato l'ultima stagione con i nerazzurri in prestito dalla Juventus, e ora l'Atalanta ha esercitato l'opzione di riscatto pagando i 20 milioni pattuiti.

Una risposta di forza e ambizione a chi pensava a un'Atalanta che non voleva più investire. Ma il club è presente e i Percassi insieme a Stephen Pagliuca vogliono fare le cose per bene già per il presente ma anche per il futuro.

Demiral era arrivato a Bergamo in prestito dopo due buone stagioni con la Juventus con gli esordi in Champions League e i primi trofei in bacheca come lo scudetto, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana.

Ottimo rendimento anche con l'Atalanta dove si è dimostrato un pilastro della difesa di Gasperini: 42 presenze impreziosite da 2 gol e 3 assist. Un apporto offensivo importante per un difensore centrale con il gol anche in Champions League all'Old Trafford contro il Manchester United.