Atalanta, interesse per Mandragora: Gasperini lo rivorrebbe con sè

Nonostante la retrocessione è stato uno dei migliori del Crotone in questa stagione. Rolando Mandragora ora è pronto a rilanciarsi e potrebbe farlo nell’Atalanta, ultima squadra in ordine temporale ad aver mostrato interesse per il centrocampista della Juventus e della Nazionale.

In nerazzurro Mandragora ritroverebbe Gasperini, l’allenatore che lo ha lanciato al Genoa e che ora lo rivorrebbe con sé. Un’operazione che potrebbe quindi concludersi in modo positivo, con il centrocampista classe ’97 che all’Atalanta ritroverebbe il suo primo ‘maestro’.