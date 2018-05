Esperienza in Italia terminata, Lichtsteiner è pronto a ripartire dalla Premier League. Messi in bacheca scudetto e Coppa Italia con la Juventus, l'esterno svizzero è sempre più vicino all'Arsenal, club con cui dovrebbe firmare un contratto fino al al 30 giugno 2019. Nuovi contatti nelle ultime ore tra le le parti, che si avvicinano verso una felice conclusione della trattativa.