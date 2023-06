In Arabia Saudita stanno iniziando a darsi alle pazze spese anche per il calcio. Dopo i vari interessamenti per i giocatori del Chelsea, i club sauditi ci provano per altre perle del calcio europeo.

Offerte dall'Arabia per Brozovic, Verratti e Son

Uno su tutti Brozovic. L'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo ha presentato all'Inter un'offerta di 15 milioni di euro per Brozovic. Se il giocatore accetta può sbloccare l'arrivo di Frattesi in nerazzurro.