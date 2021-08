Milan, interesse per Yacine Adli dal Bordeaux

C'è l'interesse del Milan per il giovane trequartista del Bordeaux: la situazione

Il Milan continua a monitorare il mercato per migliorare la trequarti a disposizione di Pioli. L'ultima idea in casa rossonera è Yacine Adli, trequartista francese classe 2000 in forza al Bordeaux: il Milan ci prova.

È un profilo molto apprezzato dalla dirigenza rossonera che vorrebbe prenderlo a titolo definitivo ma alle proprie condizioni. L'affare resta comunque complicato per la folta concorrenza sul giovane trequartista.

I NUMERI DI ADLI

Trequartista 21enne, Adli è cresciuto nelle giovanili del PSG e nel Bordeaux dalla stagione 2018/2019: da allora, 69 presenze, 5 gol e 8 assist. Nell'ultima Ligue 1 sono 35 le presenze, condite da 2 gol e 5 assist. Ha già giocato i primi 45 minuti ufficiali della nuova stagione nella sconfitta contro il Clermont Foot in campionato.

Intanto il Milan prosegue le operazioni per migliorare la propria rosa: nelle ultime ore si è avvicinato il nome di Florenzi, che si unirebbe al reparto difensivo rossonero. Per la trequarti, Ilicic resta un'opzione concreta: il giocatore spinge per partire forte dell'accordo che da tempo ha con il Milan.