Torino-Udinese, le formazioni ufficiali

Le formazioni scelte da Vanoli e Runjaic per la sfida di Serie A tra Torino e Udinese: tutte le scelte.

Torino e Udinese si preparano a scendere in campo una contro l’altra, match valido per la 33a giornata di Serie A.

La squadra di Vanoli e quella di Runjaic sono entrambe a metà classifica ma scenderanno comunque in campo per vincere e regalare una gioia ai propri tifosi.

I padroni di casa sono infatti reduci da una sconfitta contro il Como, mentre i bianconeri non vincono da inizio marzo.

Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

Le formazioni ufficiali di Torino-Udinese

Torino (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Pedersen, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Linetty; Gineitis, Casadei, Elmas; Adams.

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Karamoh, Sanabria, Dembelè, Tameze, Cacciamanni. All. Vanoli

Udinese (4-4-1-1): Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Payero; Bravo.

A disposizione: Sava, Padelli, Zarraga, Sanchez, Davis, Palma, Pafundi, Kabasele, Giannetti, Kristensen, Modesto, Pizarro. All. Runjaic

Kosta Runjaic, allenatore Udinese (Imago)[/caption]

Dove vedere Torino-Udinese in tv e in streaming

La sfida tra Torino e Udinese andrà in scena questa sera alle 18:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

L’incontro sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio e in streaming su Sky Go, NOW e DAZN.