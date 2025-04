Le formazioni ufficiali in vista di Cagliari-Fiorentina, match valido per la 33ª giornata di Serie A, scelte dai due allenatori

Ci saranno ben quattro gare alle 18:30 di mercoledì 23 aprile 2025 valide per il nostro campionato.

Tra queste, figura il match tra Cagliari e Fiorentina, che si disputerà all’Unipol Domus.

Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti importanti per raggiungere i propri obiettivi. I rossoblù vorrebbero infatti allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione, che dista 5 punti. I viola, invece, sono ancora in corsa per raggiungere una posizione in Europa.

Di seguito le formazioni ufficiali scelte dagli allenatori di Cagliari e Fiorentina per il match della 33ª giornata.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Fiorentina

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Prati, Adopo, Augello; Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola

A disposizione: Ciocci, Sherri, Coman, Marin, Palomino, Makoumbou, Pavoletti, Obert, Gaetano, Kingstone, Felici.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Cataldi, Mandragora, Fagioli, Gosens; Beltran; Gudmundsson. All. Palladino

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Comuzzo, Zaniolo, Moreno, Richardson, Ndour, Adli, Parisi, Folorunsho.

Dove guardare la partita in tv e streaming

La gara tra Cagliari e Fiorentina, che si gioca mercoledì 23 aprile 2025 alle 18:30, sarà trasmessa in diretta su Dazn o sul canale Sky dedicato agli abbonati.

Inoltre, sarà possibile seguire il match sull’app di Dazn o su My Sky se dotati di apposito abbonato.