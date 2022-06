Milan, per la difesa c'è l'idea Acerbi

In attesa dei rinnovi di Maldini e Massara che dovrebbero arrivare lunedì e con Botman sfumato, il Milan adesso valuterà con calma tra i vari nomi fattibili per rinforzare il reparto difensivo di Pioli per la prossima stagione.

Come riportato da Manuele Baiocchini, non è da escludere Francesco Acerbi come possibilità per rinforzare la difesa perché è italiano e per una questione di liste è importante. Non un'alternativa a Botman, ma una soluzione a cui i rossoneri potrebbero anche pensare. Per ora ne hanno parlato solo con l'agente e non con la Lazio.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, proseguono i contatti per Ziyech. L'ex Ajax non è centrale per i piani di Tuchel. Un'operazione sempre difficile, ma questa volta con spiragli veri soprattutto sul prestito oneroso con diritto. Anche se il Chelsea spinge più per inserire l'obbligo di riscatto.

Per quanto riguarda Renato Sanches sono ancora fiduciosi, perché quella del PSG potrebbe essere una manovra di disturbo.