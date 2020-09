L’8 sulla schiena (senza nome): Milan, l’esordio di Tonali

Il destino lo ha messo subito di fronte al suo passato. Perché anche se in amichevole, avrà fatto effetto a Tonali di giocare la sua prima con la maglia del Milan proprio contro il Brescia. Era stato già stabilito, è avvenuto. Entra al 70' al posto di Bennacer, durante la partita che si gioca a porte chiuse a Milanello.

Un sorriso di Pioli, qualche chiacchiera con Pobega in panchina e poi il campo. Tocca più palloni che può, ha voglia di farsi notare. Si vede che è all'inizio, che dovrà crescere con i compagni, ed è sfortunato quando, 4' dopo il suo ingresso, a segnare è Ghezzi per il definitivo 3-1 (per il Milan, in gol Kessiè, Colombo e Castillejo): in marcatura c'era anche lui in occasione del primo tiro, Tatarusanu devia, ma il bresciano in tap in riesce comunque a segnare. A poco a poco, la prova di Sandro cresce: prova i lanci, cerca di dare una mano in difesa.

A fine partita abbraccia tutti: nuovi e ex compagni. Ora sì, si può dire: l'avventura è cominciata. Con l'8 sulle spalle, ancora senza nome. Per quello, si deve aspettare il campionato: questione di giorni.