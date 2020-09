Milan, Tatarusanu: “Qui per portare equilibrio. Bello ritrovare Pioli”

Ieri visite mediche e firma, oggi le prime parole da giocatore rossonero. Ciprian Tatarusanu, ai canali ufficiali del club, ha parlato così da nuovo portiere del Milan: “Mi aspetto di fare un bel calcio e di formare un gruppo ancora più forte, per finire più alti in classifica rispetto all’anno scorso. Posso portare equilibrio perché il Milan è una squadra giovane”.

“Donnarumma è sempre più forte”

Parole poi su Donnarumma, a cui Tatarusanu farà da secondo: “Lui ha dimostrato da subito di poter giocare per un club come il Milan, oggi ha fatto tanta esperienza ed è ancora più forte. Spero di avere una buona relazione con lui per prepararci al meglio. Se siamo entrambi pararigori? È qualcosa che devi praticare in allenamento, soprattutto rimanendo qualche minuto in più”.

Su Pioli, Rebic e Ibrahimovic

“Ho parlato con Pioli, mi ha dato il benvenuto e mi ha detto che è felice di lavorare ancora insieme. Mi ritroverò anche con Rebic, abbiamo giocato insieme alla Fiorentina ma non siamo rimasti in contatto, sono curioso di incontrarlo ancora. Uno come Ibrahimovic è meglio averlo sempre in squadra. Tira benissimo e ti rende le partite più facili. Sono orgoglioso di essere qui, non vedo l’ora di vedervi allo stadio. Forza Milan!” ha concluso Tatarusanu.