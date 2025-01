Inter, Inzaghi: “Non siamo contenti. Arbitri? Possono sbagliare”

Le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, nel post partita della gara contro il Bologna, valida per la 19ª giornata di Serie A pareggiata 2-2.

A concludere il recupero della 19ª giornata di Serie A, sono scese in campo a San Siro Inter e Bologna. Un primo tempo terminato 2-1 per i nerazzurri, dopo le reti di Castro, Dumfries e Lautaro e il pareggio di Holm nella ripresa che ha fermato a 6 le vittorie consecutive della squadra di Inzaghi in A.

Nerazzurri che si portano così a -3 dal Napoli con ancora la gara di Firenze da recuperare. A nulla è servito il ritorno al gol a San Siro di Lautaro dopo due mesi.

Al termine di Inter-Bologna, Simone Inzaghi ha commentato la prova disputata dai suoi uomini.

Inter, le parole di Inzaghi nel post partita

L’allenatore di Lautaro e compagni ha iniziato parlando della gara: “Non siamo per niente contenti, ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Hanno dato tutto contro un avversario di valore. Il Bologna è una squadra di valore. Nonostante qualche problema a livello numerico, i ragazzi hanno messo in campo una buona prestazione. Abbiamo avuto tante situazioni in cui dovevamo fare meglio. Come sui due gol loro che sono arrivati con due deviazioni. Soprattutto sul secondo abbiamo concesso un gol troppo semplice. A parte i primi 20’ dove non abbiamo approcciato la partita come al solito, abbiamo fatto una buona prestazione“.

Inzaghi ha poi parlato del mercato: “Di mercato ne parliamo sempre con la società. La società è sempre attenta. Noi sappiamo le nostre linee base. Abbiamo dei dirigenti super attivi che monitorano tutto quello che c’è attorno. Ora abbiamo fuori dei giocatori che non ci permettono di avere delle rotazioni corrette. Al momento abbiamo delle difficoltà perché ci sono stati dei problemi dietro, ora in mezzo. Abbiamo due indisponibili e Frattesi che si trascina un problemino. Il Bologna ha potuto cambiare 8 giocatori su 11, io solo due. Ora stiamo cercando di velocizzare i recuperi. Giocando così tanto sappiamo che ci possono essere degli imprevisti.”

Inzaghi ha poi commentato il nervosismo di fine partita e dell’arbitraggio: “Con Vincenzo abbiamo un grande rapporto. Ci conosciamo da diverso tempo e c’è grande rispetto. C’è stato del nervosismo a fine partita e avevo paura che i miei giocatori potessero incappare in qualche protesta e squalifica. Come sbagliamo noi così possono sbagliare gli arbitri come stasera o nella finale di Supercoppa“.

Per concludere l’allenatore si è soffermato sulle condizioni di due singoli: “Taremi è entrato molto bene. Si è creato queste due occasioni che potevano essere concretizzate meglio ma ha fatto bene. Sta lavorando bene. Pavard sta meglio, valuterò se farlo partire da titolare contro l’Empoli“.

Le parole di Darmian

Al termine della partita in conferenza stampa ha parlato anche Matteo Darmian: “Quando scendi in campo vuoi sempre guadagnare i tre punti. Abbiamo avuto una bella reazione senza disunirci. Poi abbiamo subito il loro pareggio. Portiamo a casa un punto e guardiamo avanti. Aver fatto 44 punti in un giorno è un risultato importante, ma non dobbiamo fermarci. Già da domani dobbiamo pensare alla prossima”.

Il difensore di Inzaghi ha poi analizzato la situazione della squadra: “Penso che abbiamo fatto un girone d’andata importante. Non siamo partiti nel migliore dei modi, ma poi abbiamo ripreso il nostro cammino. Non penso che bisogna fare paragoni con lo scorso anno. Dobbiamo continuare come stiamo facendo“. Sulle diverse assenze: “Non credo che siamo tirati fisicamente. Gli infortuni fanno parte del gioco. Avremo bisogno di tutti giocando ogni tre giorni. Continueremo a fare del nostro meglio”.