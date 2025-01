Inter in vantaggio e in superiorità numerica grazie a uno scatenato Thuram

Tutto troppo facile per l’Inter in questo avvio di match contro il Monaco, nell’ottava sfida di Champions League. Prima il rigore procurato da Thuram e realizzato da capitan Lautaro.

A seguire, poi, un episodio che indirizza già la partita e complica ulteriormente la sfida per i francesi. Thuram si invola verso la porta e viene trattenuto vistosamente da Mawissa.

Fallo da ultimo uomo e cartellino rosso diretto per il difensore francese classe 2005, che nulla ha potuto con lo strapotere fisico del connazionale.

Pochi minuti dopo, infine, anche il gol del raddoppio nuovamente del capitano nerazzurro, che calcia in porta dal limite.

La ricostruzione del fallo

Monaco in 10, espulso Mawissa per gli ospiti. Il tutto grazie a un Markus Thuram scatenato che, pochi minuti dopo aver ottenuto il calcio di rigore poi trasformato da Lautaro, si invola verso la porta su una verticalizzazione.

Mawissa, terzino sinistro classe 2005 di nazionalità francese, è in ritardo e si appende alla maglia del connazionale, trattenendolo e trascinandolo a terra. Nessuna esitazione per il direttore di gara e nessun intervento del Var. È rosso diretto per il calciatore ospite. Pochi minuti dopo, già a 2-0 subito, ecco il cambio di Hütter: fuori l’ala destra Akliouche, dentro il difensore Henrique.