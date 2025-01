Milan, errore di Gabbia e vantaggio della Dinamo Zagabria

Errore di Matteo Gabbia e Milan in svantaggio nell’ultima giornata di Champions League contro la Dinamo Zagabria.

Il Milan in svantaggio dopo 20′ minuti contro la Dinamo Zagabria: la squadra allenata da Fabio Cannavaro si porta in vantaggio con Baturina.

Rete che arriva per un errore della difesa rossonera: passaggio arretrato per Gabbia, che scivola e lascia tutto il campo al giocatore dei croati.

Baturina ne approfitta e, a tu per tu con Maignan, non perdona e porta in vantaggio i suoi.

Con il gol segnato dalla Dinamo Zagabria, i rossoneri scivolano momentaneamente al decimo posto in classifica nella Group Phase di questa Champions League.