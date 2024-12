Sono diversi i calciatori che hanno il contratto in scadenza il 30 giugno 2025.

Con l’inizio del nuovo anno, oltre alla sessione di calciomercato invernale, i club di Serie A devono fare i conti con i propri tesserati in scadenza di contratto. Nel campionato italiano la Juventus ha capitan Danilo in scadenza al 30 giugno 2025. In casa Napoli si segnalano Anguissa, Meret e Juan Jesus, mentre per il Milan ci sono Calabria, Jovic e Florenzi. Nella Lazio hanno il contratto in scadenza Marusic, Vecino e Pedro, mentre nell’Atalanta Pasalic, Kolasinac, Zappacosta, Toloi, Rui Patricio e Cuadrado.

Nella Roma spiccano Paulo Dybala, Hummels, Leandro Paredes, Nicola Zalewski e Stephan El Shaarawy, anche i due argentini, il tedesco, l’italiano e l’italo-polacco hanno infatti il contratto in scadenza a giugno 2025. In casa Inter, invece, ci sono De Vrij, Arnautovic e Correa.

L’elenco completo

Questo l’elenco dei giocatori delle big di Serie A con il contratto in scadenza a giugno 2025:

– Danilo, Juventus (rinnovo automatico al 2026 con almeno il 50% delle presenze). Il Napoli di Conte osserva la situazione. L’allenatore leccese non ha mai nascosto apprezzamenti nei suoi confronti. Manna lo conosce bene dai tempi in cui ha lavorato alla Juventus. Molto dipenderà dai bianconeri, già a corto di difensori e per questo dovranno intervenire sul mercato per aggiungerne di nuovi. Lo stesso brasiliano, al termine del match con il Venezia ha parlato del suo futuro: “Non ho mai detto che volevo andare via o chiesto la risoluzione. Il mio legame con il club va oltre il minutaggio e sarò sempre a disposizione”.

– Di Gregorio, Juventus (in prestito, ma con obbligo di riscatto condizionato)

– Nico Gonzalez, Juventus (in prestito, ma con obbligo di riscatto condizionato)

– Conceicao, Juventus (in prestito)

– Kalulu, Juventus (in prestito con diritto di riscatto)

– Calabria, Milan

– Jovic, Milan

– Florenzi, Milan

– Abraham, Milan (in prestito)

– Marusic, Lazio

– Vecino, Lazio

– Pedro, Lazio

– Gigot, Lazio (in prestito, ma con obbligo di riscatto condizionato)

– Pellegrini, Lazio (in prestito, ma con obbligo di riscatto condizionato)

– Rovella, Lazio (in prestito, ma con obbligo di riscatto condizionato)

– Dele-Bashiru, Lazio (in prestito, ma con obbligo di riscatto condizionato)

– Nuno Tavares, Lazio (in prestito, ma con obbligo di riscatto condizionato)

– Anderson, Lazio

– Gonzalez, Lazio

– Pasalic, Atalanta

– Kolasinac, Atalanta (opzione prolungamento da parte del club per un altro anno)

– Zappacosta, Atalanta

– Toloi, Atalanta

– Rui Patricio, Atalanta

– Cuadrado, Atalanta

– Rossi, Atalanta

– Zaniolo, Atalanta (in prestito, ma con obbligo di riscatto al 60% delle presenze)

– Brescianini, Atalanta (in prestito, ma con obbligo di riscatto a determinate condizioni)

– Samardzic, Atalanta (in prestito, ma con obbligo di riscatto a determinate condizioni)

– Kossounou, Atalanta (in prestito con diritto di riscatto)

– Dybala, Roma (rinnovo automatico legato al numero di presenze). Il Galatasaray ha offerto all’argentino uno stipendio di circa 10 milioni annui. Lui non vorrebbe lasciare la Roma a gennaio, a meno che la società non decida pubblicamente di venderlo. I turchi vorrebbero evitare di pagare un’indennizzo in virtù della scadenza del contratto del calciatore, con il rinnovo che scatterà tra 6 presenze. Prima del match contro il Parma Ghisolfi ha dichiarato: “Per il momento siamo chiari: non siamo in contatto con altri club per Dybala”. Ranieri, nella conferenza stampa post partita ha detto: “Io so che vuole rimanere. Lui sta bene con noi e noi stiamo bene con lui”.

– Hummels, Roma

– Manu Konè, Roma (in prestito, ma con obbligo di riscatto condizionato)

– Saelemaekers, Roma (in prestito)

– Mathew Ryan, Roma (con opzione di rinnovo biennale)

– Paredes, Roma (rinnovo automatico a determinate condizioni)

– Zalewski, Roma

– El Shaarawy, Roma

– Anguissa , Napoli (opzione prolungamento da parte del club per altri 2 anni)

– Meret, Napoli. Le parti sono più vicine a chiudere l’accordo per il prolungamento del contratto. Il 12 dicembre Manna e Pastorello si sono incontrati a Castel Volturno. L’ex Spal dovrebbe dunque rinnovare fino al 2027 o 2028.

– Juan Jesus, Napoli (opzione prolungamento da parte del club per altri 2 anni)

– De Vrij, Inter (opzione prolungamento da parte del club per un altro anno)

– Arnautovic, Inter

– Correa, Inter

– Radu, Inter

– Di Gennaro, Inter

– Biraghi, Fiorentina (ha un’opzione per il rinnovo a determinate condizioni fino al 2026). Il calciatore è ai margini del progetto della Fiorentina. A gennaio cambierà squadra e se il Napoli dovesse trovare una soluzione per Spinazzola (sul quale c’è l’interesse del Betis Siviglia e di club arabi), potrebbe fiondarsi su di lui.

– De Gea, Fiorentina (ha un’opzione per il rinnovo fino al 2026)

– Cataldi, Fiorentina (in prestito con diritto di riscatto)

– Gosens, Fiorentina (in prestito, ma con obbligo di riscatto condizionato)

– Gudmundsson, Fiorentina (in prestito, ma con obbligo di riscatto condizionato)

– Colpani, Fiorentina (in prestito con diritto di riscatto)

– Adli, Fiorentina (in prestito con diritto di riscatto)

– Skorupski, Bologna (ha un’opzione per il rinnovo fino al 2026)

– Lykogiannis, Bologna (ha un’opzione per il rinnovo fino al 2026)

– De Silvestri, Bologna

– Casale, Bologna (in prestito, ma con obbligo di riscatto in caso di qualificazione a una coppa europea)

– Pobega, Bologna (in prestito con diritto di riscatto)

– Iling Junior, Bologna (in prestito)

L’elenco dei calciatori in scadenza nel 2025 all’estero

Questo l’elenco di giocatori dei top team europei in scadenza di contratto a giugno 2025:

– Alexander Arnold, Liverpool

– Van Dijk, Liverpool

– Salah, Liverpool. Al termine della vittoria contro il Southampton dello scorso 25 novembre, l’egiziano ha dichiarato: “Non ho ricevuto nessuna offerta per restare, quindi probabilmente sono più fuori che dentro. Amo questa squadra, i tifosi, ma il mio destino non è nelle mie mani. Non resta che aspettare e vedere cosa succederà, ma sono deluso”. Regna dunque l’incertezza sul futuro della stella del Liverpool che, nonostante la delicata situazione contrattuale, continua a rispondere presente sul campo: al 24 dicembre, l’egiziano ha collezionato 24 presenze mettendo a referto 18 gol e 15 assist in tutte le competizioni.

– Partey, Arsenal

– Jorginho, Arsenal (ha un’opzione per il rinnovo fino al 2026)

– Tierney, Arsenal

– De Bruyne, Man City

– Gundogan, Man City

– Amad Diallo, Man United (ha un’opzione per il rinnovo fino al 2026)

– Maguire, Man United (ha un’opzione per il rinnovo fino al 2026)

– Lindelof, Man United

– Eriksen, Man United

– Kimmich, Bayern Monaco

– Alphonso Davies, Bayern Monaco

– Sanè, Bayern Monaco

– Dier, Bayern Monaco

– Muller, Bayern Monaco

– Neuer, Bayern Monaco

– Tah, Bayer Leverkusen

– Mendy, Real Madrid

– Modric, Real Madrid

– Lucas Vasquez, Real Madrid

– Inigo Martinez, Barcellona

– Szczesny, Barcellona

– Koke, Atletico Madrid (ha un’opzione per il rinnovo fino al 2026)

– Reinildo, Atletico Madrid

– Witsel, Atletico Madrid

– Azpilicueta, Atletico Madrid