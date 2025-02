Flamengo, molto vicino Jorginho: operazione a zero per l’estate

Jorginho, Arsenal (Imago)

Tentativo per gennaio, ma l’Arsenal non apre: Jorginho è molto vicino al Flamengo, operazione per giugno a parametro zero.

Dopo anni tra Italia e Inghilterra, Jorginho, centrocampista della nazionale azzurra, potrebbe tornare in Brasile. Il calciatore classe ’91 è infatti in trattative avanzate con il Flamengo del direttore sportivo José Boto, ex Shakhtar e Benfica.

Jorginho sta trattando con il club rossonero gli ultimi dettagli di un pre-contratto in vista della prossima estate. Il centrocampista con un passato tra Napoli e Verona raggiungerebbe così un altro ex Serie A, Danilo, arrivato a gennaio dalla Juventus.

Il Flamengo ha provato a intavolare una trattativa con l’Arsenal per portare Jorginho in Brasile già a gennaio, sempre a costo zero. E non si esclude un ultimo tentativo. Ma l’Arsenal avrebbe bisogno di trovare un sostituto, cosa che al momento appare estremamente difficile, con solamente due giorni di mercato rimasti.

Il matrimonio, dunque, si compirà. Ma a giugno. Jorginho è molto vicino all’accordo con il Flamengo per un contratto della durata di tre anni, dal giugno 2025 al giugno 2028.