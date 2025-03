Napoli e Inter su Lucca dell’Udinese: il punto

Inter e Napoli mettono gli occhi su Lorenzo Lucca dell’Udinese per l’attacco della prossima stagione: il punto.

Con il mercato estivo che si avvicina, sono diverse le squadre che si stanno muovendo per individuare i possibili rinforzi per la prossima stagione.

Uno dei giocatori che sarà maggiormente conteso nella prossima sessione di calciomercato è sicuramente Lorenzo Lucca, protagonista di un campionato di alto livello con già 10 gol all’attivo.

Dopo i tentativi invernali di Milan, Atalanta e Roma, su di lui ci sono Inter e Napoli che lo hanno messo nelle rispettive liste dei profili individuati per l’attacco.

Per quanto riguarda il Napoli, che oltre a Lucca segue Gatti per la difesa, il classe 2000 corrisponde all’identikit che vuole Antonio Conte per caratteristiche da affiancare a Romelu Lukaku davanti.

Non solo Napoli, anche l’Inter su Lucca

Anche l’Inter monitora Lorenzo Lucca per l’attacco in vista della prossima stagione. I nerazzurri faranno qualche movimento in entrata davanti vista la possibile uscita di Correa (in scadenza di contratto).

Non solo la punta dell’Udinese, ma nella lista del club milanese ci sono anche Castro e Krstovic da affiancare a Lautaro e Thuram.