Le parole del DS della Lazio al termine della partita con la Fiorentina

La Lazio esce sconfitta dalla partita dell’Olimpico contro la Fiorentina, vinta dai viola per 2-1.

Nonostante il risultato, l’allenatore biancoceleste Marco Baroni si è detto soddisfatto della partita dei suoi (qui le sue parole).

Tutt’altro che soddisfatto, invece, il DS Angelo Fabiani, che a fine partita ha puntato il dito contro l’arbitraggio di Antonio Rapuano.

Il dirigente biancoceleste ha parlato anche di calciomercato. Di seguito le sue parole ai microfoni di DAZN.

Fabiani: “Non voglio attaccarmi agli epidosi, ma la partita l’abbiamo vista tutti”

Fabiani si è espresso chiaramente sull’arbitraggio: “Questa sera non voglio andare oltre perché la partita l’abbiamo vista tutti. Io non mi attacco agli episodi, ma la gestione non mi è piaciuta. Così come non è piaciuta a me credo non sia piaciuta a milioni che hanno visto la partita, ma andiamo avanti con le nostre forze e pazienza“.

Poi ha proseguito: “Non siamo tristi, lo sarei se ci fosse mancato qualcosa. Da domani ci rialziamo, guardiamo all’Europa League e cerchiamo di conservare e aumentare il distacco dalle seconde. La tristezza non fa parte del nostro DNA, perché sappiamo che abbiamo fatto una grande prestazione e per una serie di avvenimenti non siamo riusciti a vincere“.

Fabiani: “Casadei? Stiamo parlando col suo entourage”

Il DS della Lazio ha anche parlato di calciomercato: “Stiamo facendo delle valutazioni, manca qualche giorno alla fine del mercato. Da domani ci mettiamo al lavoro e cercheremo di vedere se c’è qualcosa di funzionale per la nostra squadra. Non va dimenticato che fin qui stiamo facendo qualcosa di straordinario, abbiamo qualche defezione ma andiamo avanti. Se il mercato ci dà qualche indicazione importante sicuramente non ci tireremo indietro“.

Poi, in conferenza stampa, ha parlato nello specifico della situazione legata a Casadei: “Stiamo facendo delle valutazioni. Stiamo parlando anche con l’entourage di Casadei e domani vediamo cosa ne viene fuori. Investimenti per arrivare in Champions? Non la vedo così. Posso garantire che ci hanno richiesto tantissimi nostri calciatori. Abbiamo ritenuto opportuno non cedere nessuno perché stiamo ricostruendo qualcosa di importante. Abbiamo ritenuto di partire da un punto fisso. Ci sono tante questioni da valutare: la lista, gli infortuni, cosa ti offre il mercato. Ricordiamoci che oggi i pezzi migliori non li lasciano partire. Avevamo individuato Veiga e poi ha deciso di andare da un’altra parte. Io non voglio fare e non mi interessa fare un calciomercato d’effetto per prendere in giro la gente. Noi vogliamo calciatori da inserire in questa rosa che è già importante. Questa squadra ha già fatto qualcosa di straordinario e quindi possiamo dire che in estate si è lavorato bene. Anche nel caso non si prendesse nessuno, e comunque mi sento di escluderlo, questa squadra sarebbe attrezzata per arrivare fino in fondo”.