La rivelazione del padre del noto miliardario americano

Elon Musk nuovo proprietario del Liverpool? Non ancora, ma un giorno questa suggestione potrebbe diventare realtà.

Infatti, al noto imprenditore americano non dispiacerebbe acquisire quello che è uno dei club più storici e vinenti del calcio inglese.

A rivelarlo è stato il padre Errol in un’intervista rilasciata a Times Radio.

Il motivo dell’interesse di Musk per i Reds è stato spiegato proprio dal padre e sarebbe il legame della famiglia con la città di Liverpool.

La rivelazione: “A Elon Musk piacerebbe comprare il Liverpool”

Errol Musk non si è nascosto alla precisa domanda “suo figlio vuole comprare il Liverpool?“. E così ha risposto: “Oh sì, ma questo non significa che se lo comprerà. Gli piacerebbe, sì, ovviamente, chiunque lo vorrebbe. Anch’io. Ma non posso commentare oltre, aumenterebbe il prezzo“.

Il legame della sua famiglia con la città inglese, infatti, è speciale: “Sua nonna è nata a Liverpool, abbiamo parenti a Liverpool e abbiamo avuto la fortuna di conoscere alcuni dei Beatles perché sono cresciuti con dei membri della mia famiglia“.

La stagione dei Reds

In attesa di scoprire se Elon Musk farà sul serio per acquistare il Liverpool, la squadra di Arne Slot sta vivendo un ottimo momento in campo.

I Reds si trovano al primo posto in Premier League, a +6 sull’Arsenal, rispetto a cui hanno una partita in meno. Inoltre, sono l’unica squadra a punteggio pieno nella prima fase della Champions League, già con la sicurezza del passaggio del turno.