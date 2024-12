ChatGPT vede nel futuro: quali sono i giovani che diventeranno campioni nel 2025? La lista completa

L’intelligenza artificiale ormai è capace di fare tutto, persino prevedere il futuro del calcio: ecco cosa ha deciso

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del calcio. Analisi dei dati per monitorare le performance dei giocatori, individuare schemi tattici, prevenire infortuni e molto altro. Grazie a tecnologie come il machine learning, i club utilizzano l’IA anche per identificare talenti emergenti e valutare i trasferimenti, convertendo il calcio in un ecosistema sempre più imprescindibile dai dati. Ma non solo nel calcio giocato.

L’intelligenza artificiale sta assumendo un ruolo cruciale anche per l’informazione sportiva e, quindi, per il mondo del giornalismo. Un’opportunità per provare a lasciare alle macchine i compiti più ripetitivi e l’analisi di dati, concentrandosi sulla produzione di contenuti più elaborati.

Anche noi di Gianlucadimarzio.com, dunque, abbiamo voluto affidarci per una volta all’intelligenza artificiale. La nostra richiesta? Molto semplice. “Quali saranno i giovani calciatori che nel 2025 avranno la loro consacrazione tra i grandi? Dammi quattro nomi” All’inizio, non ve lo nascondiamo, abbiamo avuto risposte controverse e a tratti scontate. Per quanto costantemente in aggiornamento, infatti, ChatGPT e gli altri chatbot possono continuare a sbagliare, fornendo dati e risposte non sempre veritiere.

Ci aspettavamo di scoprire il vero erede di Messi prima di tutti, invece siamo rimasti delusi. Ci sono stati proposti Lamine Yamal con un presunto valore di mercato di “soli” 15 milioni, oppure un Eduardo Camavinga diventato inspiegabilmente un classe 2004 nonostante i suoi 22 anni già compiuti.

Chi si prenderà la scena nel 2025? La premonizione dell’IA

Alla fine, però, siamo riusciti a ottenere quattro nomi che secondo l’intelligenza artificiale potremo vedere su tutte le prime pagine in questo 2025. Il primo nome che ci è stato proposto, dunque, è stato quello dell’italiano Filippo Mané. Classe 2005, difensore centrale, cresciuto nelle giovanili del Novara prima, della Sampdoria poi. Dove gioca adesso? Nel Borussia Dortmund II, ovvero in Terza serie tedesca. In questa stagione, però, qualche infortunio di troppo sta segnando la sua annata.

Per il secondo profilo, poi, rimaniamo ancora una volta in Germania, ma ci spostiamo verso Sud, più precisamente in Baviera. In prima squadra al Bayern Monaco, infatti, gioca l’ala sinistra francese classe 2005 Mathys Tel. Già campione di Germania nel 2022/2023, ha un contratto che lo lega al club fino al 2029. Finora già 81 presenze, 16 gol e 6 assist… ma secondo ChatGPT è destinato a decollare definitivamente nell’anno che viene.

Il predestinato Guiu e Messinho: la lista è completa

Per il terzo nome, invece, ritroviamo qualcuno che sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo ci è già stato, anche se solo per una giornata. Siamo a Londra, più precisamente a Chelsea, uno dei quartieri più lussuosi della città: qui sembra che una nuova stella si stia prendendo le luci della ribalta. Una stella che, però, è nata e cresciuta nella fucina de La Masía. Si parla di Marc Guiu, classe 2006 che i Blues hanno strappato al Barça per una cifra intorno ai 7 milioni. Troppo pochi per uno che ha segnato il suo primo gol in blaugrana dopo soli 33 secondi dal suo esordio e adesso prova a conquistare l’Inghilterra? Secondo ChatGPT sì.

Dulcis in fundo, voliamo in Brasile. Se quello di Filippo Mané era una vera mossa di scouting, questa sembra invece una scelta più scontata, anche se comprensibile. L’intelligenza artificiale, infatti, ci ha proposto Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves, classe 2007 del Palmeiras. Mancino naturale, nasce come ala destra ma è letale su tutto il fronte d’attacco. Da giugno 2025 anche lui sarà in Europa, essendo già stato acquistato proprio dal Chelsea per oltre 60 milioni. Rischiate di far fatica a ricordarvi il suo nome completo? Nessun problema, lo chiamano già “Messinho”.

ChatGPT e l’intelligenza artificiale avranno fatto le scelte giuste? Per scoprirlo non resta che affrontare questo 2025 con curiosità e un occhio di riguardo per queste giovani promesse. Al resto, ci penserà il campo.