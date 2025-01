Credits photo: Andrea Rosito

Nerazzurri unica squadra italiana direttamente agli ottavi: torneranno in campo a marzo

Diciannove punti, quarto posto e qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League. Non poteva esserci cammino migliore per l’Inter, tra le migliori otto dopo la “fase campionato” e automaticamente qualificata per gli ottavi di finale.

Ciò significa che la squadra di Simone Inzaghi salterà un turno (quello dei play-off) e tornerà in campo direttamente a marzo. Andata martedì 4 e mercoledì 5, ritorno sette giorni dopo. Ma contro chi?

L’Inter può incontrare una di queste quattro squadre: Milan (13°), Psv Eindhoven (14°), Feyenoord (19°) e Juventus (20°). Venerdì ci sarà solo una prima indicazione sull’avversaria, poi i nerazzurri capiranno la reale avversaria soltanto il 21 febbraio.

Quel giorno, a Nyon, ci sarà il sorteggio che piazzerà le prime otto classificate. L’Inter, dunque, capirà se andrà nella parte alta o nella parte bassa del tabellone. Nella parte opposta ci sarà l’Arsenal, terza classificata.

Lautaro Martinez – Imago

Champions League, le possibili avversarie dell’Inter agli ottavi

Milan

Psv Eindhoven

Feyenoord

Juventus

Champions League, le date della fase a eliminazione diretta

Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta: 31 gennaio

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 11/12 e 18/19 febbraio

Sorteggio ottavi di finale, quarti di finale, semifinali: 21 febbraio

Ottavi di finale: 4/5 e 11/12 marzo

Quarti di finale: 8/9 e 15/16 aprile

Semifinali: 29/30 aprile e 6/7 maggio

Finale: 31 maggio (Monaco di Baviera)