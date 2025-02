Champions League 2025/26, perché il quarto posto in Serie A diventa fondamentale

Si complica la strada che porta una quinta italiana in Champions League: ecco perché diventa fondamentale il quarto posto

Non solo il Milan e l’Atalanta: anche la Juventus ha salutato la Champions League nel corso della fase playoff. I rossoneri sono stati eliminati dal Feyenoord, i bergamaschi dal Club Brugge e i bianconeri dal PSV Eindhoven. In sostanza: l’Inter è l’unica squadra italiana ancora in corsa per il titolo finale.

Le uscite delle altre tre italiane, però, peseranno sul prossimo campionato. Al netto delle eliminazioni, infatti, la possibilità di vedere cinque squadre (chiaramente della Serie A) in Champions League sono diminuite drasticamente. Ecco, quindi, perché la lotta al quarto posto diventa fondamentale.

Cinque squadre per una sola poltrona. Andiamo a vedere quali sono e i rispettivi stati di forma. A partire dal basso, con il Bologna e il Milan entrambe a quota 41 punti. I primi, reduci dalla vittoria per 3-2 contro il Torino, hanno inanellato dieci risultati utili consecutivi tra tutte le competizioni disputate.

Discorso diverso per il Milan che – reduce dalla già citata eliminazione in Champions League – ha raccolto undici punti nelle ultime cinque uscite in Serie A. Tra queste, spicca la vittoria in rimonta contro il Parma e la sconfitta esterna con la Juventus.

Champions League, la corsa al quarto posto

Chi ha un punto in più di Milan e Bologna? La Fiorentina di Raffaele Palladino. La squadra viola, dopo un buon periodo, sta vivendo un momento di difficoltà: nessun punto raccolto nelle ultime due uscite in campionato: a San Siro, l’Inter ha vinto 2-0. All’Artemio Franchi, sei giorni più tardi, è il Como ha raccogliere tre punti. Il riscatto può arrivare il 23, quando Moise Kean e compagni sfideranno l’Hellas Verona.

Andiamo avanti. Un’altra coppia: Lazio e Juventus. Stessi punti (46), medesima posizione in classifica. Momenti opposti. I bianconeri sono reduci dall’uscita dalla Champions League ma – in campionato – hanno raccolto nove punti nelle ultime tre uscite. Discorso simile per i biancocelesti. Già qualificati al turno successivo in Europa League ma reduci dal pareggio interno ottenuto contro il Napoli.

Serie A, la situazione sul podio

Al terzo gradino del podio c’è l’Atalanta di Gian Piero Gasperini con 51 punti. La formazione bergamasca ha raccolto otto punti nelle ultime quattro uscite. Ma in contemporanea ha salutato la Champions League. A salire: tre punti in più lì ha l’Inter di Simone Inzaghi, che in campionato si è scontrata contro il muro di Fiorentina (nella gara di recupero della 14esima giornata giocata il 6 febbraio) e Juventus. Nel mezzo, la vittoria contro i viola nel match valido per la 24esima giornata.

Sul gradino più alto del podio c’è ancora lui. Ancora Antonio Conte, con il suo Napoli. Sono 56 i punti raccolti da Romelu Lukaku e compagni. Che nelle ultime tre hanno raccolto altrettanti punti (contro Lazio, Udinese e Roma). Ma che allo stesso modo stanno dando continuità al buon momento di forma.

