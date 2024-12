Tutte le news del calciomercato di Serie B minuto per minuto

10.45 – Francesco Folino della Juve Stabia verso la Sampdoria: il club blucerchiato intenzionato a pagare la clausola di 500 mila euro.

10.40 – Juve Stabia, in arrivo Lorenzo Sgarbi di proprietà del Napoli: attualmente è in prestito al Bari.

10.35 – Gabriele Artistico in uscita dalla Juve Stabia: l’attaccante tornerebbe alla Lazio per poi essere girato al Cosenza.

10.30 – Andrea Magrassi in uscita dal Cittadella: sull’attaccante c’è l’interesse, direttamente dalla Serie C, della Triestina e del Milan Futuro.

Serie B, tutte le news di calciomercato

In attesa del nuovo anno e dell’inizio ufficiale del calciomercato, alcune squadre di Serie B stanno già intavolando le prime trattative per cercare di rinforzare la propria rosa. La Salernitana, ad esempio, ha avviato i contatti con il Como per il prestito di Alberto Cerri.